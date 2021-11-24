На западном побережье Турции найдена пещера, возраст которой оценивается в 14 тысяч лет, передает cumhuriyet.com.

Отмечается, что пещера была обнаружена турецкими и немецкими археологами между городами Дикили и Бергама. Исследователи определили возраст найденной пещеры при помощи радиоуглеродного метода. В этом месте были найдены орудия труда и кости. Некоторые предметы относились к византийскому периоду, а также к бронзовому веку.

Предполагается, что пещера использовалась как место поклонения богине Кибеле, а также как жилая и производственная площадка для охотников-собирателей.