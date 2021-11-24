Бывший глава «Моссада»: У Израиля должен быть план атаки на иранские ядерные объекты

Израилю стоит готовиться к любым сценариям в отношении иранской ядерной программы, заявил бывший директор «Моссада» (Службы внешней разведки Израиля) Йоси Коэн, передает Курсор.

Он отметил, что необходимо разработать план атаки на ядерные объекты Ирана на случай, если возобновление действия ядерного соглашения не остановит планы Тегерана по разработке оружия массового поражения.

“Хорошее соглашение должно стать непреодолимой преградой на пути Ирана к ядерной бомбе, а плохое соглашение, подобное тому, которое было подписано в прошлом, не может сделать это. Суть в том, что мы должны отнять потенциал у Ирана, потому что не можем отнять у них мотивацию”, – заявил Коэн.