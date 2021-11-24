Армянский миллиардер в России хочет стать президентом Армении

По словам Варданяна, на подобные вопросы он отвечает коротко «да». Бизнесмен отметил, что сейчас он ищет ответы на вопросы, которые касаются развития Армении. «Это все вопросы, выходящие за рамки меня как бизнесмена и выходящие за рамки обычной моей каждодневной жизни. В этом смысле, конечно, я в политике», — отметил Варданян.

Комментируя президентские амбиции, миллиардер заявил, что желать сейчас руководить страной, которая оказалась в «очень тяжелом состоянии», может только «алогичный человек». Сейчас стоит вопрос о сохранении Армении как независимого государства: «Да, я собрался в армянскую политику... страна находится в очень тяжелом состоянии. Реальное будущее совершенно непонятно. Общество совершенно расколото. И в этом смысле брать на себя ответственность стать руководителем — это надо быть очень смелым и рисковым человеком».

«Я всегда говорю, если та элита, которая консолидируется и вместе посчитает, что это правильное решение, чтобы был я президентом либо другой, любое решение возможно, потому что я готов быть и сапожником для моей нации, и уборщиком, и руководителем», — заявил в интервью Варданян.

Он добавил, что в вопросе, возглавить страну или нет, ответ для него самого очень простой: «Если я взял на себя ответственность, что я один из тех, кто готов нести ответственность за будущее Армении, в том числе для этого, я, значит, должен быть готов на любую должность и на любую позицию, которая может быть как эта, так и может быть совершенно другая». «Например, послом в Гватемале, если это будет важно для Армении», — добавил Варданян.