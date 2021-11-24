Азербайджанский спортсмен с 1-го места вышел в финал Всемирных соревнований в Баку

На Национальной гимнастической арене в Баку продолжаются Всемирные соревнования возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу.

Сегодня, во второй день, у Азербайджана уже есть один финалист. Это Тофик Алиев. В соревнованиях по тамблингу среди спортсменов в возрастной категории 17-21 год Тофик Алиев занял в квалификации 1-е место и вышел в финал. Он показал результат 69,800 балла и опередил 24 соперников.

Также в финал пробились представители США, Великобритании, Дании и России. Финал начнется сегодня в 18:05.

Также сегодня в квалификации выступят два наших дуэта синхронистов (13-14 лет).

Напомним, вчера азербайджанский батутист Магсуд Махсудов стал победителем соревнований в категории 13-14 лет.

Всего во Всемирных соревнованиях участвуют более 600 гимнастов и гимнасток из 32 стран.