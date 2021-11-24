Махир Мамедов – новый президент Федерации шахмат Азербайджана

Состоялись выборы президента организации. Вместо Эльмана Рустамова на пост главы федерации избран Махир Мамедов, долгие годы занимавший пост вице-президента, а в 2018 году избранный также вице-президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Махир Мамедов является главой SOCAR Energy Georgia. Большой любитель шахмат, он в 2000 году вошел в исполком Федерации Азербайджана, а в 2005-м – стал ее вице-президентом. С 2004 по 2008 годы Махир Мамедов был членом Совета правления и казначеем Европейского союза шахмат. Как отмечалось выше, в 2018 году он был избран вице-президентом ФИДЕ и продолжает занимать этот высокий пост.

Махир Мамедов также является членом исполкома АФФА и президентом Отраслевых футбольных федераций.

Возвращаясь к состоявшейся конференции, стоит сказать, что Фаик Гасанов продолжит работу на посту первого вице-президента, а Сеймур Талыбов останется вице-президентом. В Исполком Федерации избраны Сархан Гашимов и международный гроссмейстер Джахангир Агарагимов.

После своего избрания Махир Мамедов напомнил, что впереди наших шахматистов ждет целый ряд престижных соревнований. Он также заявил, что сделает все возможное для того, чтобы наши шахматисты добивались еще больших успехов.

В заключение были вручены денежные призы женской сборной Азербайджана, во второй раз подряд ставшей бронзовым призером командного чемпионата Европы, а также Ниджату Абасову, занявшему на Евро 1-е место на пятой доске.