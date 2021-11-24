Новым министром сельского хозяйства Германии станет турок

Бывший сопредседатель партии «зеленых» Джем Оздемир станет новым министром сельского хозяйства в коалиционном правительстве Германии. Об этом пишет газета Bild.

Несмотря на то, что вероятным кандидатом на этот пост считалась пресс-секретарь партии Штеффи Лемке, руководство партии настояло на кандидатуре Оздемира.

Напомним, что в среду, 24 ноября, Социал-демократическая партия (СДПГ), Свободная Демократическая парти (СвДП) и партия «зеленых» договорились о создании коалиционного правительства Германии.