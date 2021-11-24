В Баку наркоторговцев осудили на 47 лет

Завершился судебный процесс по уголовному делу 64-летней Махизер Мамедовой, 43-летнего Азера Агаева, 55-летнего Гейдара Мамедова и 26-летнего Санана Эйвазова, которые обвиняются в контрабанде и торговле наркотиками.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе судебного заседания был оглашен приговор, согласно которому А.Агаев приговорен к 11 годам, Х.Мамедова - к 12 годам 6 месяцам, М.Мамедов - к 10 и С.Эйвазов - к 13 годам 6 месяцам тюремного заключения.

64-летняя Мамедова была задержана в Наримановском районе столицы за незаконный оборот наркотиков. При обыске у нее было изъято более 2 килограммов героина и 321,964 грамма метамфетамина. В ходе расследования было установлено, что наркотики она приобретала у гражданина Ирана по имени Магсуд, личность которого следствию неизвестна. Мамедова неоднократно продавала героин и метамфетамин, присланные Магсудом из Ирана. Деньги за проданные наркотики она отправляла Магсуду через иранского студента Афшина Надери.