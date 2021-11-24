Лукашенко приехал к беженцам
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр возле пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, где размещены беженцы, передает БЕЛТА.
Сообщается, что Лукашенко решил лично приехать на границу, где уже 3 недели ожидают возможности попасть в Германию тысячи граждан восточных государств.
Представители Красного Креста заверили президента в том, что продуктов хватает всем мигрантам.
Отмечается, что для мигрантов созданы необходимые бытовые условия. Развернута полевая баня. Оказывается медицинская помощь. Беженцам регулярно доставляют гуманитарную помощь.