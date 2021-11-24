Накануне в результате трагического инцидента на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека, в том числе 6 спасателей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще вчера выразил по этому поводу соболезнования президенту России Владимиру Путину. Сегодня Министерство иностранных дел страны и премьер-министр Али Асадов также отправили письма с соболезнованиями в связи с этой трагедией.

Между тем армянская газета «Грапарак» пишет, что несмотря на «стратегическое союзничество» между Арменией и Россией ни на сайте премьер-министра Никола Пашиняна, ни на сайте МИД страны до сих пор нет письма с соболезнованиями.

Издание отмечает, что на фоне трехсторонней встреча, которая состоится сегодня в Сочи, выражение официальных соболезнований – жест в том числе и дипломатический.

«И если сейчас из Еревана выразят соболезнования, это будет «минеральной водой, в которой закончился газ». И неизвестно, как долго Армения будет продолжать эту глупую политику...» - говорится в заметке газеты.