Powerball разыграет колоссальный джекпот в $243 миллиона. Азербайджанцы официально участвуют в тираже
Крупнейшая американская лотерея продолжает расти! Джекпот лотереи США Powerball достиг 243 млн долларов, и это крупнейший лотерейный приз во всем мире на сегодняшний день. Отметим, у вас наравне с миллионами жителей США есть шанс выиграть!
Десятки миллионов желающих сорвать куш уже купили билеты, очередь за вами
С такими призами неудивительно, что лотереи крайне популярны среди американцев. По данным CNN, ежегодно в США продаются более 370 млн билетов, а когда джекпоты достигают заоблачных сумм, ажиотаж вокруг лотерей только усиливается.
Вы тоже можете стать частью захватывающей гонки за джекпотами, купив ваши билеты онлайн с помощью сервиса theLotter.
Вот как выглядит процесс игры на сайте:
- Создайте учетную запись на сайте и выберите Powerball из списка, содержащего более 50 доступных на сайте лотерей.
- Отметьте на бланках ваши номера: 5 основных чисел от 1 до 69 и шар «Пауэрбол» от 1 до 26.
- Подтвердите и оплатите ваш заказ.
- Местный агент theLotter в США купит от вашего имени лотерейный билет (или билеты).
- Скан-копия ваших физических билетов будет загружена в вашу учетную запись.
- В случае выигрыша приза вы получите соответствующее уведомление.
Можно ли играть в Powerball из Азербайджана?
Ответ на этот вопрос однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Powerball можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов theLotter.
Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:
“Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее”.
• Джекпот Powerballдостиг 243 млн долларов, это свыше 6 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет в ночь с субботы, 27 ноября.
• Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!
Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?
После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.
Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот, вам нужно будет прилететь в США, чтобы получить приз лично.) Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!
Более 6 миллионов человек выиграли огромные, средние и мелкие призы на сайте!
За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 млн долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее в Флориде, и мужчина из Ирака выиграл джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.
243 млн долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Он может расти бесконечно, но, с другой стороны, кто-то вполне может выиграть его уже в эту субботу. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!
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