Десятки азербайджанцев депортированы из Германии

В рамках соглашения между Азербайджаном и ЕС о реадмиссии незаконно проживающих лиц, 25 ноября 43 гражданина Азербайджана были возвращены из Германии в Баку. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Азербайджана.

Согласно сообщению, процесс возвращения прошел в рамках правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете Министров в связи с пандемией.

Отмечается, что рабочая группа по реинтеграции, координируемая Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры по оперативному решению трудностей и проблем, с которыми столкнулись возвращенные граждане Азербайджана, организации эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции их в общество.