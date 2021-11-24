Акция протеста в Ереване: есть задержанные

На фоне сочинской встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным члены инициативной группы Освободительного движения Армении перекрывают улицы Еревана, выражая тем самым несогласие с возможным подписанием документов о делимитации и демаркации, пишут армянские СМИ.

«Это мирная акция протеста. Мы выражаем свое несогласие с антиармянской программой Никола Пашиняна», - заявил лидер партии «Пробуждение» Ара Зограбян.