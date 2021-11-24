Серьезна как никогда: коронавирус атакует Германию
Ситуация с коронавирусом в Германии сейчас серьезна как никогда за все время пандемии. Необходимо сократить социальные контакты, заявил и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает ТАСС.
По его словам, ситуация драматически серьезная как никогда за пандемию.
Министр напомнил, что в Германии из-за коронавируса скончались уже более 100 тыс. человек.
"Впервые за пандемию властям пришлось переместить из одних регионов в другие в отделения интенсивной терапии более 100 пациентов. Тот, кто считает, что эта волна затрагивает только Баварию и Саксонию, заблуждается", - заявил Шпан.