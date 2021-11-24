Серьезна как никогда: коронавирус атакует Германию

Ситуация с коронавирусом в Германии сейчас серьезна как никогда за все время пандемии. Необходимо сократить социальные контакты, заявил и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает ТАСС.

По его словам, ситуация драматически серьезная как никогда за пандемию.