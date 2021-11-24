Синоптики рассказали о погоде в Баку и регионах
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, без осадков, местами возможны дожди, умеренный юго-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 6-8, днем - 10-14, в столице ночью - 6-8, днем - 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 767 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.
Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью в некоторых восточных районах возможны дожди, ночью и утром местами туман, ветер западный умеренный.
Температура воздуха ночью - 2-6, днем - 10-15, в горах ночью - 0-5, днем - 2-7 градусов тепла.