«Афганскую Мону Лизу» эвакуировали в Италию

«Вслед за обращениями со стороны представителей гражданского общества и ряда неправительственных организаций о помощи Гуле покинуть страну после августовских событий Совет министров Италии взял на себя организацию ее перевозки в Рим в рамках программы по эвакуации афганских граждан и плана правительства по их приему и интеграции», — говорится в пресс-релизе итальянского правительства, которое цитирует Fergananews.

Гражданка Афганистана Шарбат Гула, также известная как «Афганская девочка» или «Афганская Мона Лиза», эвакуирована в Италию. Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

Сейчас Шарбат Гуле почти 50 лет. Когда фотожурналист Стив Маккарри сделал ее фотографию в 1984 году в лагере беженцев на афгано-пакистанской границе, она была осиротевшим после налета на ее деревню подростком. Портрет девочки с пронзительными зелеными глазами был опубликован в журнале National Geographic годом позже и сразу стал символом страданий целого народа, а потом и символом проблемы беженцев в целом. Героиню снимка стали называть «Афганская девочка» или «Афганская Мона Лиза».

В 2012 году, когда известный журнал впервые выставил на аукцион фотографии и картины из своих архивов, снимок «Афганская девочка» на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке ушел с молотка за $178,9 тысячи, что превысило оценочную стоимость почти в четыре раза.

Сама Шарбат, вернувшись в Афганистан, вышла замуж, родила четырех дочерей (одна из которых умерла) и не подозревала, что получила всемирную известность. Маккарри, который не записал ее имени, решил разыскать свою героиню спустя 17 лет. В 2002 году он вновь ее сфотографировал. И первая, а потом и вторая фотографии экспонировались на выставках в разных городах мира.

В 2014-2016 годах Шарбат жила в Пакистане. Оттуда она была выслана после того, как пакистанский суд признал ее виновной в незаконном проживании на территории страны. В Кабуле знаменитую беженку приняли тогдашние власти, обещав предоставить Гуле жилье.