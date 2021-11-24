Мир на пороге «интернет-апокалипсиса»
Последние самые мощные солнечные бури произошли в 1859 году и 1921 году. Они стали мировым бедствием, так как нанесли огромный ущерб коммуникационной сети того времени. В частности, наиболее пострадал телеграф.
Мощная солнечная буря случается примерно раз в столетие. Однако она может иметь катастрофические последствия, сокрушительно влияя на различные человеческие технологии. В результате мир может погрузиться в «интернет-апокалипсис».
В исследовании Калифорнийского университета говорится о том, что магнитное поле Земли защищает человечество от солнечного ветра, который состоит из заряженных частиц, исходящих от Солнца. Но раз в 80-100 лет эти ветры перерастают в солнечные супербури, которые могут спровоцировать мировое отключения интернета. Так может продолжаться несколько месяцев.
Исследователи оценили устойчивость существующей инфраструктуры интернета к экстремальному явлению космической погоды.
Отмечается, что оптоволоконные протяженные линии и подводные кабели, на которых основывается глобальная интернет-инфраструктура, уязвимы для токов, создаваемых на земной коре солнечными супербурями.
Текущий солнечный цикл может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. Если сравнить его с предыдущим циклом, который закончился в 2019 году с пиковым количеством солнечных пятен 116, то количество солнечных пятен на пике текущего цикла «очень велико» — от 210 до 260.
И если эта оценка точная, то вероятность крупномасштабного события появляется уже в этом десятилетии.