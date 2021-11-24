Мир на пороге «интернет-апокалипсиса»

Последние самые мощные солнечные бури произошли в 1859 году и 1921 году. Они стали мировым бедствием, так как нанесли огромный ущерб коммуникационной сети того времени. В частности, наиболее пострадал телеграф.

Мощная солнечная буря случается примерно раз в столетие. Однако она может иметь катастрофические последствия, сокрушительно влияя на различные человеческие технологии. В результате мир может погрузиться в «интернет-апокалипсис».

В исследовании Калифорнийского университета говорится о том, что магнитное поле Земли защищает человечество от солнечного ветра, который состоит из заряженных частиц, исходящих от Солнца. Но раз в 80-100 лет эти ветры перерастают в солнечные супербури, которые могут спровоцировать мировое отключения интернета. Так может продолжаться несколько месяцев.

Исследователи оценили устойчивость существующей инфраструктуры интернета к экстремальному явлению космической погоды.