Цены на нефть упали после новостей о новом штамме коронавируса

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE снизилась на 4,77%, до $78,3 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI опустилась на 5,63%, до $73,98 за баррель.

Основной причиной падения сырьевых котировок называют желание целого ряда стран раскрыть стратегические резервы. Также отмечается, что снижению цен на нефть поспособствовали новости о распространении нового штамма коронавируса B.1.1.529, недавно обнаруженного в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Инвесторы опасаются, что распространение нового штамма замедлит экономический рост и приведет к новым локдаунам по всему миру. Некоторые страны, в том числе Индия и Сингапур, уже ввели более строгие правила пограничного контроля.