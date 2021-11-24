В Азербайджане готовятся новые запреты для военнослужащих
В Азербайджане военнослужащим могут запретить распространять информацию в социальных сетях. Как сообщает Trend, это предусматривает новый законопроект «О статусе военнослужащих».
Согласно новому проекту закона, военнослужащим запрещается участвовать в забастовках, делиться в соцсетях информацией об уходе в отпуск, занимать должности в выборных органах, вступать в политические, неправительственные, религиозные организации и профсоюзы.
Кроме того военнослужащим запрещается участвовать в шествиях, пикетах, демонстрациях, заниматься предпринимательством, обучаться в профессиональных, средних специальных и высших учебных заведениях, выезжать за границу на постоянное место жительства (ПМЖ), заниматься политической и религиозной пропагандой, разглашать государственные секреты, обсуждать или критиковать приказы и распоряжения командования, давать СМИ прямые интервью без разрешения командования, совершать действия (допускать бездействие), направленные на уклонение от обязанностей военной службы, проносить и использовать на территории воинской части запрещенные предметы или технические средства (приборы), распространять информацию о военной службе в соцсетях и интернет-СМИ.