На встрече обсуждались приоритеты стратегического плана на 2022-2025 годы, который предполагается представить в декабре этого года в политическую комиссию ВТО.

Указывалось, что стратегический план предусматривает сбалансированный подход к сферам, где основное внимание должно быть уделено обеспечению устойчивости деятельности ВТО, и направление на эти сферы дополнительных усилий и ресурсов. Этот план направлен на совершенствование общего подхода посредством региональных консультаций, а также на сохранение основной сути предыдущего плана и продолжение положительных аспектов, выявленных в ходе его реализации.

Было отмечено, что пандемия COVID-19 выявила глубокую потребность обществ и организаций в устойчивости и способности адаптироваться. В этом смысле стратегический план ВТО должен определять четкие дорожные карты для обеспечения того, чтобы организация работала должным образом, учитывая текущие и будущие возможности и проблемы в таможенном деле. ВТО должна быть организацией, способной устойчиво и гибко адаптироваться к событиям, которые невозможно предсказать заранее.

В ходе обсуждений председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев, выразив позицию таможенной службы Азербайджана по этому вопросу, отметил, что новый стратегический план ВТО должен быть подготовлен в контексте проблем, приоритетов и рисков, выявленных в ходе проведенного в связи с этим глубокого анализа окружающей среды (Environmental Scan). Кроме того, в процессе разработки стратегического плана должны учитываться различия между регионами ВТО. Подчеркнув, что дальнейшая модернизация организации напрямую связана с устранением выявленных рисков, Сафар Мехтиев коснулся в этой связи вопросов внутриорганизационного управления в ВТО, обеспечения устойчивых финансовых ресурсов, сотрудничества с другими международными организациями, а также усиления деятельности региональных структур ВТО, в частности Европейского регионального офиса по усилению потенциала, расположенного в Баку.

На встрече были озвучены и другие мнения и предложения относительно плана.

В связи с подготовкой Стратегического плана ВТО на 2022-2025 годы организацией проводятся соответствующие консультации по всем регионам, и позиция таможенной службы Азербайджана как члена политической комиссии ВТО имеет особое значение.

В отзывах государств-членов, в том числе Азербайджана касательно определения приоритетов Стратегического плана нашли свое отражение: цифровая таможня и анализ данных; электронная коммерция; обмен данными; таможня в области климата и охраны окружающей среды; “единое окно” и координированное пограничное управление; совершенствование внутриорганизационного управления; обновленная Киотская конвенция; гармоничная система и другие предложения.