В Батуми и Зугдиди новоизбранные депутаты городских собраний опротестовали принятие бюджетов на 2022 год старым составом совещательного органа, передает «Новости Грузии».

Новоизбранное собрание в Батуми, в котором правящая «Грузинская мечта» потеряла большинство, пока не вступило в свои полномочия. После полудня члены совета собрались в зале заседаний и утвердили бюджет 15 голосами «за».

Представитель партии «Единое национальное движение» Мирдат Камададзе разлил в зале заседаний неизвестное вещество, после чего все депутаты были вынуждены покинуть помещение из-за едкого запаха.