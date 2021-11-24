Беспорядки в Грузии, есть задержанные фото
В Батуми и Зугдиди новоизбранные депутаты городских собраний опротестовали принятие бюджетов на 2022 год старым составом совещательного органа, передает «Новости Грузии».
Новоизбранное собрание в Батуми, в котором правящая «Грузинская мечта» потеряла большинство, пока не вступило в свои полномочия. После полудня члены совета собрались в зале заседаний и утвердили бюджет 15 голосами «за».
Представитель партии «Единое национальное движение» Мирдат Камададзе разлил в зале заседаний неизвестное вещество, после чего все депутаты были вынуждены покинуть помещение из-за едкого запаха.
В настоящее время у здания собрания продолжается протестная акция с участием около сотни человек. Оппозиционеры требуют допустить их внутрь, периодически у них происходят стычки с сотрудниками МВД.
Издание «Спутник-Грузия» отмечает, что во время беспорядков задержаны два человека в Зугдиди и четыре в Батуми за неподчинение законным требованиям полиции.
Министерство внутренних дел страны призывало организаторов акций, политических лидеров и собравшихся граждан соблюдать требования закона во время собраний и выражений мнений и подчиняться законным требованиям полиции.