Студенты образовательного центра AzeRobot были приглашены на передачу Səhərçağı на канале Mədəniyyət TV.

Здесь они представили несколько роботов, собранных своими руками, и зрители приняли это с большим одобрением. Развитие технологий в соответствии с будущими инновациями, рост потребности людей в роботах в быте и промышленности подталкивают эту область на путь усовершенствованию.

«В наше время во всем мире потребность в роботах растет с каждым днем. Мы в курсе этого факта и растим талантливую молодежь для светлого будущего! А будущее - за технологиями!», - заявили в AzeRobot.