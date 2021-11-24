Зеленский заявил, что в Украине готовится переворот

«В офисе президента Украины есть информация, что в начале декабря в стране планируют переворот, в который пытаются втянуть олигарха Рината Ахметова». Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе-пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.

«Эти вызовы уже фиксируют разведки других стран. Я уже получил информацию, что 1-2 декабря в нашей стране будет госпереворот», - заявил президент.

На уточняющий вопрос Зеленский отметил, что не сам Ахметов, а близкие к нему люди обсуждают с представителями России тему о том, что «сегодня Ринат Ахметов готов включиться в организацию госпереворота».