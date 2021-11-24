Зеленский заявил, что в Украине готовится переворот
«В офисе президента Украины есть информация, что в начале декабря в стране планируют переворот, в который пытаются втянуть олигарха Рината Ахметова». Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе-пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.
«Эти вызовы уже фиксируют разведки других стран. Я уже получил информацию, что 1-2 декабря в нашей стране будет госпереворот», - заявил президент.
На уточняющий вопрос Зеленский отметил, что не сам Ахметов, а близкие к нему люди обсуждают с представителями России тему о том, что «сегодня Ринат Ахметов готов включиться в организацию госпереворота».
«У нас есть не только агентурная информация, но есть и звуковая информация, где представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в госперевороте. Что будет привлечен миллиард долларов и т. д. Я считаю, что это подстава бизнесмену Ринату Ахметову, его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее, что это будет его большая ошибка - нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины», - сказал глава государства.
При этом он добавил, что не собирается убегать, как Янукович, или выходить с речами к людям, как Порошенко, а продолжить работать.