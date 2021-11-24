Москва и Душанбе взяли на контроль дело об убийстве таджиков в России

Министерства иностранных дел Таджикистана и России берут на особый контроль инцидент в поселке Залари Иркутской области, в результате которого погибли граждане Таджикистана. Об этом в ходе телефонного разговора договорились главы МИД двух стран Сироджиддин Мухриддин и Сергей Лавров, передает Фергана со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Таджикистана.

12 ноября в результате пожара в бытовке в поселке Залари погибли двое граждан Таджикистана, еще пятеро были доставлены в больницу с ожогами и травмами. Пожару предшествовала драка между местными жителями и таджикистанцами, которые работали на одном из строительных объектов в поселке. Обе стороны нанесли друг другу побои. После этого был совершен поджог вагончика, в котором жили мигранты.

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по нескольким статьям.

Были задержаны несколько человек, причастных к инциденту, из числа жителей поселка, а также трое выходцев из Таджикистана.

Жители поселка утверждают, что причиной конфликта стали приставания мигрантов к местным девушкам. По словам же свидетелей инцидента с таджикской стороны, конфликт спровоцировали сами сельчане, которые стали оскорблять приезжих. По их словам, в нападении на бытовку участвовали «очень много» человек, которые закрыли дверь вагончика и начали стрелять по нему, а затем подожгли.