Франция отменила переговоры с Британией
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отменил встречу с британской коллегой Прити Пател в знак протеста, сообщает в пятницу BBC News.
Согласно информации, из-за предложения премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, чтобы французская сторона забирала обратно мигрантов, которые пытаются проникнуть в Великобританию через пролив Ла-Манш, встреча была отменена.
По словам Дарманена, ситуацию усугубил факт публичного обнародования письма президенту Франции.
"Мы считаем публичное письмо британского премьера неприемлемым и противоречащим нашим обсуждениям между партнерами", - отметил он.
Париж и Лондон активно обсуждают, как можно решить проблему с нелегалами на фоне многочисленных сообщений об утонувших в Ла-Манше мигрантах. Накануне в проливе Па-де-Кале у берегов Франции затонула лодка с беженцами. В результате происшествия погиб 31 человек, среди которых было пятеро женщин и несовершеннолетняя девочка. По данным полиции, мигранты намеревались пересечь Ла-Манш и причалить к британскому берегу.