В Москве рассказали, чего ждут от встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Москва рассчитывает, что на встрече лидеров РФ, Азербайджана и Армении в Сочи удастся обозначить перспективные направления нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"Наши ожидания, как и у всех людей, которые живут в этих двух странах, в России, в регионе Южного Кавказа, чтобы скорее наступил долгожданный мир и стабильность в регионе", - отметил Руденко.

"Встреча в целом нацелена на то, чтобы подвести определенные итоги прошедшего года после подписания Трехстороннего соглашения о прекращении огня 9 ноября, посмотреть, что сделано и что можно сделать дальше, чтобы продвинуть мирный процесс, ...как продвигать дальше процесс нормализации между странами в целом. Мы надеемся, что на этой встрече лидеры трех стран, которые подписали соглашение, обозначат эти перспективные направления", - сказал Руденко, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи в Сочи президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Российский дипломат добавил, что в процессе урегулирования в регионе Карабаха остаются проблемы, которые всем известны: "Они касаются и разблокирования транспортных коммуникаций, они касаются делимитации армяно-азербайджанской границы, где, к сожалению, время от времени мы являемся свидетелями определенных вооруженных инцидентов и даже гибнут люди".