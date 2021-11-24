За 10 месяцев текущего года правоохранительными органами были выявлены 7 484 уголовных факта, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, сообщает Госкомиссия Азербайджана по борьбе с наркотиками.

Отмечается, что с продажей наркотиков связано 2787, незаконным их приобретением и хранением - 423, незаконной культивацией наркосодержащих растений - 372, с другими преступлениями из этой категории - 95 фактов.

Всего из незаконного оборота было изъято 5,880 кг наркотических средств и психотропных веществ.