В Азербайджане изъяли около 6 тонн наркотиков за 10 месяцев
За 10 месяцев текущего года правоохранительными органами были выявлены 7 484 уголовных факта, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, сообщает Госкомиссия Азербайджана по борьбе с наркотиками.
Отмечается, что с продажей наркотиков связано 2787, незаконным их приобретением и хранением - 423, незаконной культивацией наркосодержащих растений - 372, с другими преступлениями из этой категории - 95 фактов.
Всего из незаконного оборота было изъято 5,880 кг наркотических средств и психотропных веществ.
За отчетный период к уголовной ответственности привлечен 5021 человек, в том числе 51 иностранный гражданин. Из них 21 - граждане Ирана, 11 – Грузии, 10 - РФ, 3 – Украины, 1 – Индии и еще 1 – Пакистана.
Общая стоимость изъятых наркотиков и психотропных веществ составила 162 млн манатов ($95 млн).