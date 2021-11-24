Как в течение года восстанавливалась инфраструктура освобожденных территорий фото, видео
Телеканал «Хазар» совместно с Центром по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» снял документальный фильм о том, как за короткое время после окончания 44-дневной Отечественной войны создавалась энергетическая инфраструктура на освобожденных территориях. В фильме показано, как сотрудники ОАО «Азерэнержи» одними из первых вошли на освобожденные территории - вслед за победившей армией. Они были мобилизованы для организации электроснабжения временных военных объектов, в том числе больниц, построенных на освобожденных территориях в дни боевых действий.
Менее чем за год после окончания войны на освобожденных территориях было построено 9 подстанций, причем сотрудникам «Азерэнержи» приходилось работать даже в 25-градусный мороз зимой в Кельбаджаре. Оборудование весом в несколько тонн было поднято на высоту 3400 метров и проложена 70-километровая высоковольтная линия. А до города Шуша проложена двухцепная линия электропередачи на 110 киловольт за рекордно короткий срок - 73 дня.
В фильме показано, как бригада «Азерэнержи» прокладывает сотни километров линий электропередач и строит подстанции в условиях сложнейшего рельефа, опасностях от мин и сурового климата.
Отметим, что в 2021 году в Карабахе и Восточном Зангезуре реконструированы 3 электростанции-ГЭС «Гюлабирд», «Суговушан-1» и «Суговушан-2», завершается реконструкция 4,4-МВт-ГЭС «Кельбаджар-1».
От подстанции «Шукюрбейли» в Физули в двух направлениях - 75 км до Шуши, 110 км от Зангилана, 70 км от Дашкесана до Кельбаджара и 35 км от Хындырыстана до Агдама проложена двухпутная линия электропередачи 110 кВ.
Построено 9 цифровых подстанций 110/35/10 кВ-«Шуша», «Физули», «Кельбаджар», «Джабраил», «Зангилан», «Губадлы», «Агдам – 1», «Агдам-2» и полностью реконструирована подстанция «Шукюрбейли».
Все работы были завершены с опережением графика. Таким образом, во всех районах и городах, освобожденных от оккупации, завершено создание электроэнергетической инфраструктуры.