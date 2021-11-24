15:07

Телеканал «Хазар» совместно с Центром по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» снял документальный фильм о том, как за короткое время после окончания 44-дневной Отечественной войны создавалась энергетическая инфраструктура на освобожденных территориях. В фильме показано, как сотрудники ОАО «Азерэнержи» одними из первых вошли на освобожденные территории - вслед за победившей армией. Они были мобилизованы для организации электроснабжения временных военных объектов, в том числе больниц, построенных на освобожденных территориях в дни боевых действий.

Менее чем за год после окончания войны на освобожденных территориях было построено 9 подстанций, причем сотрудникам «Азерэнержи» приходилось работать даже в 25-градусный мороз зимой в Кельбаджаре. Оборудование весом в несколько тонн было поднято на высоту 3400 метров и проложена 70-километровая высоковольтная линия. А до города Шуша проложена двухцепная линия электропередачи на 110 киловольт за рекордно короткий срок - 73 дня. В фильме показано, как бригада «Азерэнержи» прокладывает сотни километров линий электропередач и строит подстанции в условиях сложнейшего рельефа, опасностях от мин и сурового климата.