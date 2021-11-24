В Берлинской филармонии отметили юбилей Низами Гянджеви

В концерте, организованном Кельнской филармонией при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры при участии посольства Азербайджана в Германии, присутствовали представители культурной элиты Германии, дипкорпуса, азербайджанской и турецкой общин, местных СМИ.

В Берлинской филармонии, одном из самых известных концертных залов мира, состоялся торжественный концерт под названием “Вечность” в честь 880-летнего юбилея великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви и первой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне.

На мероприятии выступил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, который напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2021 год в Азербайджане Годом Низами Гянджеви. Р.Гасанов отметил, что “Xамсе” Низами, являясь образцом выдающихся произведений восточной литературы, было высоко оценено западными философами. Не случайно Иоганн Вольфганг Гёте - немецкий писатель и философ в своем “Западно-восточном диване” обратился к наследию Низами.

Замредседателя Госкомитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев подчеркнул, что комитет провел более 100 мероприятий, посвященных Году Низами. “А в этом месяце их количество, в том числе посвященных Дню Победы, превышает 150”, - сказал он.

В исполнении Кельнского филармонического молодежного оркестра под управлением народного артиста Азербайджана дирижера Ялчина Адыгезалова были представлены классические произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, в том числе написанные на газели Низами Гянджеви. Концерт с участием народного артиста Азербайджана Авеза Абдуллы (баритон), Сельджан Насибли (сопрано), Кямили Набиевой (ханенде), Миралама Мираламова (ханенде), заслуженного артиста Алаги Садиева (тар) и Анара Брамо (скрипка) завершился ораторией азербайджанского композитора Васифа Адыгезалова “Карабах шикестеси”.

Выступление артистов было встречено бурными аплодисментами зрителей.