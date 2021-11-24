Зеленский о полномасштабной войне с Россией

Вероятность полномасштабной войны с Россией есть каждый день, заявил на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, сейчас идет запугивание граждан Украины.

«Мне кажется, что мы с состоянии войны уже 8 лет. Что касается продолжения мощной эскалации со стороны России или боевиков, которых поддерживает Россия, считаю, что такая вероятность может быть каждый день. Сейчас же идет большое запугивание граждан, что завтра будет война», - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации.

«Мы каждый день имеем реальные разведданные, каждый день получаем данные не только от нашей разведки, но и от разведки стран-партнеров, которые нас поддерживают... В первую очередь мы должны рассчитывать на себя, на нашу армию. Армия у нас мощная, оборудуем ее новой техникой, увеличиваем зарплату», – добавил президент.