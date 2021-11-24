Товарооборот между Азербайджаном и Россией растет, есть экономический интерес бизнес-кругов. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

В то же время Владимир Путин отметил, что объем товарооборота РФ и Азербайджана, несмотря на пандемию коронавируса, увеличился на 11%. "Наше стратегическое партнерство развивается весьма успешно. Достаточно сказать, что несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике, с этим связанные, все-таки в этом году, за 9 месяцев текущего года, объем товарооборота увеличился у нас на 11%. Это хороший показатель", - приводит РИА Новости слова Путина.

Путин также выразил благодарность Ильхаму Алиеву за поддержку русского языка в Азербайджане: "Хочу вас поблагодарить за то внимание, которое вы уделяете развитию русского языка, поддержанию - 304 школы или даже больше... 340 преподают русский язык, 34% школьников Азербайджана учатся так или иначе на русском языке".

Ильхам Алиев заявил, что высоко оценивает роль Владимира Путина и миротворцев РФ в поддержании мира в Карабахе и надеется на продолжение этой работы в следующем году, сообщает ТАСС.

Глава российского государства рассказал, что трехсторонние переговоры с участием лидеров Армении и Азербайджана нужны для того, чтобы создавались условия для урегулирования в Карабахе, чтобы люди могли спокойно жить. "Здесь и миротворцы наши играют позитивную роль, работает активно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Есть, к сожалению, проблемы, инциденты. К сожалению, до сих пор не обходится без жертв. Но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать всем, чтобы не только ничего подобного не возникало, а наоборот, создавались условия для успокоения ситуации и развития ситуации в регионе такого качества, которое позволяло бы людям спокойно жить, а странам развиваться", - сказал Путин.