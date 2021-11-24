МИД России надеется на скорую встречу в формате «3+3»

«Пока идет проработка этих вопросов, нужно получить согласие всех участников. Когда оно будет достигнуто, мы объявим, где это состоится. Мы надеемся, что это вопрос недолгой перспективы», - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.

Замглавы МИД РФ отметил, что место для Грузии в формате «3+3» с участием трех республик Закавказья и России, Ирана и Турции будет сохраняться до тех пор, пока Тбилиси не выразит готовность принять участие в таких дискуссиях: «Мы полностью открыты для участия грузин в этом процессе. Поэтому, если состоится такая встреча, а есть такие планы провести встречу в одной из столиц этих шести государств. Если Грузия не подтвердит готовность прибыть, стул останется для Грузии вакантным. Просто будет спокойно. Когда Грузия посчитает необходимым, когда она созреет для этого, она будет являться таким же полноправным участником процесса».

Российский дипломат указал на то, что инициатива создания данного формата принадлежит лидерам Турции и Азербайджана. Он пояснил, что Москва поддержала эту инициативу, так как посчитала ее перспективной.