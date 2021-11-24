Зеленский: Эрдоган не простил бы нас никогда…

15:50

«Посадка самолета «Турецких авиалиний» в Украине в ходе планируемой спецоперации относительно боевиков из ЧВК «Вагнер» могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета», - заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Во время пресс-марафона в пятницу, 26 ноября, президент пересказал разговор с экс-начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Василием Бурбой. «Приходит товарищ Бурба... и рассказывает, что он предлагает. У меня был один только вопрос, и я его задал: «Турецкие авиалинии» – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен знать?» – «Нет». – Понял», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не считает операцию украинской. «Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю о принадлежности этой операции нам. Я говорю, что у меня ощущение, что нас втягивают», – пояснил президент. По его словам, он напомнил Бурбе, что в самолете «Турецких авиалиний» с боевиками, который должен был вылетать из Минска, были и обычные люди, более 100 пассажиров. «А вы предлагаете, чтобы снизился самолет, и мы его приземлили в Украине. У меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет? Может такое быть?» – «Может». – А скажите мне, пожалуйста, а может быть такое, что они заберут этот самолет и все люди погибнут. Может?» – «Даже лучше, мы обвиним в этом других», – по словам Зеленского, ответил ему Бурба.