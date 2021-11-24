После встречи с Алиевым и Пашиняном Путин соберет Совбез

Президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вечером по окончании диалога с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями президент Путин имеет в виду провести совещание с постоянными членами Совбеза», - сказал Песков.