TƏBİB о новом штамме коронавируса в Азербайджане

«В настоящее время в Азербайджане ведется эпидемиологический контроль над пандемией коронавируса. Мы всегда говорили, что мутации — это характеристика вирусов. То есть появление новых штаммов - ожидаемый процесс». Об этом в интервью Report заявила заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, появление новых мутаций вируса COVID-19 в Азербайджане не исключено.

«Мы - государство, интегрированное со всеми странами мира. По этой причине не исключено появление и распространение новых мутаций в Азербайджане. В стране есть вероятность выявления новых мутаций. Если в Азербайджане будет обнаружен новый штамм, информация об этом будет немедленно представлена общественности», - сказала Гараева.