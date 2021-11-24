TƏBİB о новом штамме коронавируса в Азербайджане
«В настоящее время в Азербайджане ведется эпидемиологический контроль над пандемией коронавируса. Мы всегда говорили, что мутации — это характеристика вирусов. То есть появление новых штаммов - ожидаемый процесс». Об этом в интервью Report заявила заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.
По ее словам, появление новых мутаций вируса COVID-19 в Азербайджане не исключено.
«Мы - государство, интегрированное со всеми странами мира. По этой причине не исключено появление и распространение новых мутаций в Азербайджане. В стране есть вероятность выявления новых мутаций. Если в Азербайджане будет обнаружен новый штамм, информация об этом будет немедленно представлена общественности», - сказала Гараева.
Она также добавила, что в методах защиты от вируса изменений нет.
«Если мутация происходит, это не влияет на профилактику или лечение заболевания. Для защиты от болезни следует использовать медицинские маски в помещениях, избегать скопления людей, соблюдать физическую дистанцию, часто мыть и дезинфицировать руки», - заявила глава департамента TƏBİB.
Ягут Гараева подчеркнула, что самое главное - участие населения в процессе массовой вакцинации.
«Мы дали свои рекомендации по этому вопросу. Нужно получить третью дозу вакцины в преддверии зимнего сезона», - сказала она.
Отметим, что в пятницу, 26 ноября, Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание для обсуждения нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке и Ботсване.