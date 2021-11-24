До встречи с Алиевым Путин поговорил с Шойгу и Бортниковым

Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что перед встречей поговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, главой ФСБ Александром Бортниковым и одним из вице-премьеров, передает РИА Новости.

«Я сейчас только со своими коллегами разговаривал. С вице-премьером правительства России, которого вы хорошо знаете, который занимается вопросами, связанными с проблемами экономики, с разблокированием транспортных коридоров. Говорил с министром обороны, с директором ФСБ, которому подчиняются, как известно, пограничные службы, вносящие существенный вклад в дело урегулирования», - сказал Путин.