В ВОЗ заявили, что изучение нового штамма COVID потребует несколько недель

На изучение особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529 понадобится несколько недель, сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

Предварительный анализ показал, что этот вирус имеет большое количество мутаций, требующих дальнейшего изучения.

"Исследователи работают над тем, чтобы лучше понять мутации и то, что они потенциально означают, насколько трансмиссивным или вирулентным является этот вариант", - отметил Линдмайер.

Он также добавил, что в настоящий момент изучается потенциальное влияние нового штамма коронавируса на эффективность вакцин против COVID-19 и средств его диагностики.