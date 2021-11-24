Отцеубийца из Баку сел на 14 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу обвинявшегося в убийстве своего отца 19-летнего Джахангира Шукюрлю, передает АПА.

Согласно приговору, Шюкюрлю осужден на 14 лет лишения свободы.

Отметим, что в феврале 2021 года на территории Сабунчинского района было обнаружено тело 50-летнего Джаваншира Шукюрова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что 19-летний Джахангир Шукюров во время бытового спора нанес ножевые ранения своему отцу, от чего тот скончался.