Отцеубийца из Баку сел на 14 лет
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу обвинявшегося в убийстве своего отца 19-летнего Джахангира Шукюрлю, передает АПА.
Согласно приговору, Шюкюрлю осужден на 14 лет лишения свободы.
Отметим, что в феврале 2021 года на территории Сабунчинского района было обнаружено тело 50-летнего Джаваншира Шукюрова.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что 19-летний Джахангир Шукюров во время бытового спора нанес ножевые ранения своему отцу, от чего тот скончался.