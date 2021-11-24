BioNTech и Pfizer изучают новый штамм COVID

Специалисты немецкой биотехнологической компании BioNTech и фармкомпании Pfizer совместно изучают обнаруженный в Южной Африке новый штамм коронавируса, больше данных ожидается уже через две недели, передает РИА Новости.

"Мы ожидаем больше данных по лабораторным исследованиям самое позднее через две недели", - заявил представитель BioNTech.

Было подчеркнуто, что полученные данные позволят понять, потребует ли новый вариант коронавируса B.1.1.529 корректировки вакцины Pfizer/BioNTech в том случае, если он распространится по всему миру.