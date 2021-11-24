Праздник к нам приходит: таможенники начали изымать пиротехнику фото
Азербайджанские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию страны большого количества пиротехнических средств и лекарственных препаратов.
На основании поступившей оперативной информации на таможенном посту “Красный Мост" было задержано грузовое транспортное средство марки DAF, доставившее из Грузии в Азербайджан пиломатериалы.
В ходе проверки было установлено, что в транспортном средстве помимо привезенных грузов находилась пиротехника.
При осмотре было обнаружено 10 384 фейерверков, 164 560 петард. Кроме этого, там же было 42 000 таблеток преднизалона-5 мг и 66 флаконов фосита-4 г.