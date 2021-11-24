Меркель попрощается с должностью канцлера под панк-рок

Для церемонии прощания с должностью канцлера Германии Ангела Меркель выбрала песни звезды пятидесятых годов прошлого века Хильдегард Кнеф и культовой панк-рокерши Нины Хаген, родившейся в ГДР, сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По традиции в Германии уходящий с должности политик может «заказать» оркестру бундесвера песни, которые будут исполняться во время церемонии прощания с должностью.

Сообщается, что для Меркель, очевидно, зазвучат песня Кнеф «Для меня должен идти дождь из красных роз» (Fur mich soll's rote Rosen regnen) и песня 1974 года экстравагантной певицы Хаген «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen).

Церемония состоится 2 декабря во внутреннем дворе министерства обороны в Берлине.