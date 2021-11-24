В Наримановском районе Баку 27-летняя женщина хотела сжечь себя из-за того, что недосчиталась 100 манатов из перечисленных на ее счет денег, пишет Qafqazinfo.

Инцидент произошел перед административным зданием ООО «Modenis».

С.Т (имя не названо из этических соображений – ред.) пыталась сжечь себя перед входом здание, протестуя против недостачи перечисленных на ее счет денег. Охранники компании вовремя вмешались и предотвратили трагедию.

По данному факту в Наримановском отделе полиции ведется расследование.