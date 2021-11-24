Ильхам Алиев о боестолкновениях на границе Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе проходящей в Сочи двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии серьезных инцидентов в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе.

"Должен отметить, что в этом году или с начала деятельности российских миротворческих сил - с 10 ноября прошлого года - с тех пор в течение года в зоне ответственности российских миротворцев серьезных инцидентов не было", - сказал Ильхам Алиев.

Но при этом Ильхам Алиев отметил, что боестолкновения велись на армяно-азербайджанской границе.

"Были боестолкновения на границе Азербайджана и Армении, но это не зона ответственности российских миротворцев. Тем не менее, конечно, это вынуждает нас очень пристально все посмотреть, поговорить и в том числе в трехстороннем формате, как можно контролировать риски, минимизировать их и работать над всеобъемлющим урегулированием армяно-азербайджанских отношений", - подчеркнул Ильхам Алиев, которого цитирует Интерфакс.