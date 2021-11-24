Останки еще одного военнослужащего Армении обнаружены в Физули их стало 1702
Поисково-спасательные бригады из Армении продолжают поиск останков армянских военнослужащих, погибших на освобожденных азербайджанской армией территориях.
В пятницу, 26 ноября, останки еще одного военнослужащего обнаружены в Физулинском районе, сообщает Госслужба по ЧС МВД Армении.
Отметим, что после окончания второй карабахской войны на освобожденных территориях найдены в общей сложности тела и останки 1702 армянских военнослужащих.