Армянская диаспора греческого города Салоники в ярости. Во второй раз за несколько дней на улицах города появилась азербайджанская реклама города Шуша, сообщает haqqin.az со ссылкой на Greek City Times.

На этот раз баннер был вывешен на автовокзале, расположенном в армянском районе Салоников. На плакате, изготовленном, судя по знаку вверху, Ассоциацией греческо-азербайджанской дружбы «Гала», изображена дорога в Шушу и написано: «Дорога, ведущая из Лачина в Шушу».

По сообщению греческого СМИ, в данном районе города проживают армяне, переехавшие в Салоники после распада СССР.

До этого реклама Шуши появилась на автобусе в Салониках, что также взбесило армянскую общину.