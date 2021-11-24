Президент Ильхам Алиев в ходе трехсторонних переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Азербайджан готов начать делимитацию границы с Арменией.

Президент Азербайджана заявил, что Баку ценит консультативную поддержку Москвы в вопросе границы между Азербайджаном и Арменией и азербайджанская сторона готова начать процесс делимитации.

"Тема определения границ между Азербайджаном и Арменией. Мы также высоко оцениваем поддержку, в том числе консультативную, российской стороны в этом вопросе. Границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы. Поэтому неоднократно мы публично высказывались о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации. Скажу больше, мы также публично предлагали армянской стороне начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга. Чтобы жить в будущем как соседи и учиться заново жить как соседи", - сказал Ильхам Алиев.

Тема разблокирования коммуникаций одна из важных из тех, которые не выполнены, заявил президент Ильхам Алиев. «Тема разблокирования коммуникаций одна из важных из тех, которые не выполнены, потому что пункты Трехстороннего заявления, которое было подписано в ноябре прошлого года, практически все выполнены», - сказал Алиев.

Президент Азербайджана заявил, что ситуация в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе стабильная, они обеспечивают безопасность в регионе: "В целом в зоне ответственности российских миротворцев ситуация стабильная, не было серьезных инцидентов. Не было намеренных провокаций. Те единичные случаи, которые были, не носили системный характер. Поэтому хотел бы поблагодарить российский миротворческий контингент за хорошую службу, они обеспечивают безопасность в регионе, который на протяжении многих лет был в состоянии замороженного конфликта, а в прошлом году - полномасштабной войны".