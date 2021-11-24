Рубль падает на фоне обвала нефти и нового штамма коронавируса

Курс российского рубля активно падает к доллару и евро на фоне обвала нефти, бегства инвесторов от риска на большинстве мировых рынках и обнаружения нового штамма коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

В пятницу, 26 ноября, курс доллара США составил 75,54 рублей, что на 85,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар вплотную приближался к отметке 76 руб. впервые с конца апреля. Евро стоил 85,19 рублей, подорожав на 1,45 рубля. При этом евро торговался выше 85 руб. впервые с 29 сентября.

Напомним, что минздрав ЮАР ранее сообщил о быстром распространении нового штамма коронавируса. Всемирная организация здравоохранения приступила к сбору информации о новом штамме COVID-19.