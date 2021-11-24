В Баку из-за ремонта перекроют две дороги

В эти выходные в Баку будут перекрыты две дороги, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог.

Сообщается, что с 08:00 27 ноября по 18:00 28 ноября в связи с ремонтом дорожного покрытия будут перекрыты второстепенная дорога проспекта Гейдара Алиева (у Багировского моста, по направлению к центру города) и участок улицы Рашида Мамедова на спуске с Хуторского моста. Эти участки расположены соответственно в Наримановском и Насиминском районах столицы.