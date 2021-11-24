Иран присматривается к космосу

Президент Ирана Ибрагим Раиси на собрании Высшего космического совета заявил, что задачей правительства страны является развитие космической отрасли, передает Tasnim.

«Тот факт, что первое заседание Высшего космического совета Ирана состоится спустя 11 лет, свидетельствует о решимости нашего правительства развивать эту отрасль», - сказал Раиси.

По его словам, Иран все еще далек от сильной позиции в мире в области космоса.

«Сегодня компании в сферах образования, промышленности, торговли и туризма могут использовать возможности космоса для своего развития и роста, а также преодоления многих проблем, включая нехватку воды», - сказал иранский лидер.