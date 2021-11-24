Иран присматривается к космосу
Президент Ирана Ибрагим Раиси на собрании Высшего космического совета заявил, что задачей правительства страны является развитие космической отрасли, передает Tasnim.
«Тот факт, что первое заседание Высшего космического совета Ирана состоится спустя 11 лет, свидетельствует о решимости нашего правительства развивать эту отрасль», - сказал Раиси.
По его словам, Иран все еще далек от сильной позиции в мире в области космоса.
«Сегодня компании в сферах образования, промышленности, торговли и туризма могут использовать возможности космоса для своего развития и роста, а также преодоления многих проблем, включая нехватку воды», - сказал иранский лидер.
Он добавил, что несмотря на санкции против космической и военной промышленности страны Иран добился значительных успехов в этих областях.
«Если мы захотим, сможем достичь успехов в области передовых технологий. Иран должен быстро, точно и последовательно достичь установленной цели», - подчеркнул иранский президент.
Как сказал Раиси, если Иран не будет развивать космическую и киберпространственную индустрию, стране придется двигаться по дороге, построенной другими.