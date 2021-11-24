На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана из Украины экстрадирован гражданин Азербайджана Мовсум Мовсумов. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Мовсумов подозревается в совершении мошенничества в особо крупных размерах. В связи с этим Главным следственным управлением МВД Азербайджана было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса АР и он был объявлен в международный розыск. В мае 2021 года М. Мовсумова арестовали на территории Украины.

В пятницу, 26 ноября, Мовсум Мовсумов в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции был доставлен из Украины в Азербайджан.