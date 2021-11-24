Как сообщили haqqin.az в оборонном ведомстве, после церемонии возложения цветов к мемориалу, воздвигнутому в честь шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана, министр обороны встретился с руководством Исполнительной власти Гусарского района, семьями шехидов и представителями общественности.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства посетили Аллею шехидов в городе Гусар.

На встрече отец Национального героя Чингиза Гурбанова - Салман Гурбанов от имени семей шехидов выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за внимание и заботу, подчеркнув, что победа в Отечественной войне подарила огромную радость нашему народу.

Отметив, что наше государство высоко чтит светлую память шехидов, министр З.Гасанов поинтересовался проблемами и нуждами семей героев.